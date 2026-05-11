Радоньич — о полуфинале против УНИКСа: нас ждёт тяжёлая и очень жёсткая игра

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич прокомментировал старт полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа. Первый матч противостояния состоится сегодня, 11 мая, в Казани.

«Сегодня мы сыграем первый матч полуфинала против УНИКСа. Нас ждёт очень тяжёлая и очень жёсткая игра. Многое будет зависеть от обороны. В то же время в нападении нам необходимо читать игру и контролировать ритм. И, конечно, наша концентрация должна быть на высочайшем уровне с первой и до последней минуты», — приводит слова Радоньича пресс-служба клуба.

Матч между командами начнётся в 18:00 по московскому времени. Во втором полуфинале между собой сыграют действующий чемпион ЦСКА и «Локомотив-Кубань».