УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Радоньич — о полуфинале против УНИКСа: нас ждёт тяжёлая и очень жёсткая игра

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич прокомментировал старт полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа. Первый матч противостояния состоится сегодня, 11 мая, в Казани.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2026, понедельник. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Сегодня мы сыграем первый матч полуфинала против УНИКСа. Нас ждёт очень тяжёлая и очень жёсткая игра. Многое будет зависеть от обороны. В то же время в нападении нам необходимо читать игру и контролировать ритм. И, конечно, наша концентрация должна быть на высочайшем уровне с первой и до последней минуты», — приводит слова Радоньича пресс-служба клуба.

Матч между командами начнётся в 18:00 по московскому времени. Во втором полуфинале между собой сыграют действующий чемпион ЦСКА и «Локомотив-Кубань».

