Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер: «Дубай» готов выплатить компенсацию в € 300 тыс. за Хави Паскуаля

Инсайдер: «Дубай» готов выплатить компенсацию в € 300 тыс. за Хави Паскуаля
Комментарии

Баскетбольный клуб «Дубай» продолжает работу над приглашением главного тренера «Барселоны» Хавьера Паскуаля на пост главного тренера команды, сообщает журналист Маттео Андреани на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, президент клуба Абдулла Аль-Набуда на прошлой неделе лично разговаривал с испанским специалистом, пытаясь убедить его принять предложение. Также сообщается, что «Дубай» готов выплатить компенсацию за выкуп контракта Паскуаля в размере € 300 тыс.

Паскуаль занял должность главного тренера «Барселоны» в прошлом ноябре, его контракт рассчитан до 2028 года. До этого испанец возглавлял санкт-петербургский «Зенит» с 2020 по 2025 год.

Ранее Маттео Андреани сообщал, что одним из кандидатов на пост главного тренера «Дубая» также является бывший руководитель «Монако» Вассилис Спанулис.

Материалы по теме
Названы претенденты на пост главного тренера «Дубая» — инсайдер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android