Инсайдер: «Дубай» готов выплатить компенсацию в € 300 тыс. за Хави Паскуаля

Баскетбольный клуб «Дубай» продолжает работу над приглашением главного тренера «Барселоны» Хавьера Паскуаля на пост главного тренера команды, сообщает журналист Маттео Андреани на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, президент клуба Абдулла Аль-Набуда на прошлой неделе лично разговаривал с испанским специалистом, пытаясь убедить его принять предложение. Также сообщается, что «Дубай» готов выплатить компенсацию за выкуп контракта Паскуаля в размере € 300 тыс.

Паскуаль занял должность главного тренера «Барселоны» в прошлом ноябре, его контракт рассчитан до 2028 года. До этого испанец возглавлял санкт-петербургский «Зенит» с 2020 по 2025 год.

Ранее Маттео Андреани сообщал, что одним из кандидатов на пост главного тренера «Дубая» также является бывший руководитель «Монако» Вассилис Спанулис.