Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эдвардс сравнялся с Уэйдом по матчам с 30+ очками в плей-офф НБА до 25 лет

Эдвардс сравнялся с Уэйдом по матчам с 30+ очками в плей-офф НБА до 25 лет
Комментарии

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс повторил достижение трёхкратного чемпиона НБА Дуэйна Уэйда по количеству матчей с 30+ очками в плей-офф до 25 лет. Игра Эдвардса в нынешнем плей-офф помогла «Миннесоте» обыграть «Сан-Антонио Спёрс» в четвёртом матче серии со счётом 114:109.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
11 мая 2026, понедельник. 02:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рид - 15, Макдэниелс - 14, Рэндл - 12, Гобер - 11, Досунму - 10, Шеннон - 8, Конли - 8, Филлипс, Инглс, Хиланд, Андерсон, Беранже, Кларк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 24, Фокс - 24, Касл - 20, Васселл - 14, Шампани - 8, Корнет - 7, Вембаньяма - 4, Джонсон - 4, Брайант - 2, Барнс - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли, Уотерс III

После встречи Эдвардс довёл число таких игр до 18. Это четвёртый результат в истории НБА. Лидером списка остаётся Леброн Джеймс с 30 матчами. Далее идут Коби Брайант (26) и Кевин Дюрант (22). Эдвардс и Уэйд делят четвёртое место с 18 встречами.

В четвёртом матче серии Эдвардс стал самым результативным игроком встречи, набрав 36 очков, сделав шесть подборов и две результативные передачи. Счёт в серии со «Спёрс» — 2-2.

Календарь плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Материалы по теме
Вембаньяма подставил команду, ударив оппонента. Для «Сан-Антонио» всё может осложниться
Видео
Вембаньяма подставил команду, ударив оппонента. Для «Сан-Антонио» всё может осложниться
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android