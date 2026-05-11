Эдвардс сравнялся с Уэйдом по матчам с 30+ очками в плей-офф НБА до 25 лет

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс повторил достижение трёхкратного чемпиона НБА Дуэйна Уэйда по количеству матчей с 30+ очками в плей-офф до 25 лет. Игра Эдвардса в нынешнем плей-офф помогла «Миннесоте» обыграть «Сан-Антонио Спёрс» в четвёртом матче серии со счётом 114:109.

После встречи Эдвардс довёл число таких игр до 18. Это четвёртый результат в истории НБА. Лидером списка остаётся Леброн Джеймс с 30 матчами. Далее идут Коби Брайант (26) и Кевин Дюрант (22). Эдвардс и Уэйд делят четвёртое место с 18 встречами.

В четвёртом матче серии Эдвардс стал самым результативным игроком встречи, набрав 36 очков, сделав шесть подборов и две результативные передачи. Счёт в серии со «Спёрс» — 2-2.