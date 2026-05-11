ПБК ЦСКА объявил о продлении контракта с Каспером Уэйром

36-летний защитник Каспер Уэйр подписал новый контракт с ЦСКА. Стороны договорились о сотрудничестве на высоте 354 метра — на смотровой площадке башни «ОКО» в Москва-Сити.

«После того как мы заключили соглашение с Каспером в шахте в Норильске, следующее объявление должно снова стать необычным», — приводит слова генерального директора клуба Андрея Ватутина пресс-служба.

В нынешнем сезоне защитник в среднем набирает 12,2 очка, делает 1,9 подбора и 3,2 передачи.

«Счастлив продолжить мою карьеру в ЦСКА. Я люблю клуб, люблю Москву, получаю удовольствие от работы с товарищами по команде и штабом. Будем продолжать побеждать вместе!» — добавил Уэйр в официальном заявлении ЦСКА.