Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ПБК ЦСКА объявил о продлении контракта с Каспером Уэйром

ПБК ЦСКА объявил о продлении контракта с Каспером Уэйром
Комментарии

36-летний защитник Каспер Уэйр подписал новый контракт с ЦСКА. Стороны договорились о сотрудничестве на высоте 354 метра — на смотровой площадке башни «ОКО» в Москва-Сити.

«После того как мы заключили соглашение с Каспером в шахте в Норильске, следующее объявление должно снова стать необычным», — приводит слова генерального директора клуба Андрея Ватутина пресс-служба.

В нынешнем сезоне защитник в среднем набирает 12,2 очка, делает 1,9 подбора и 3,2 передачи.

«Счастлив продолжить мою карьеру в ЦСКА. Я люблю клуб, люблю Москву, получаю удовольствие от работы с товарищами по команде и штабом. Будем продолжать побеждать вместе!» — добавил Уэйр в официальном заявлении ЦСКА.

Материалы по теме
Они — сердце ЦСКА. С верным трио армейцы пошли к новым вершинам
Они — сердце ЦСКА. С верным трио армейцы пошли к новым вершинам
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android