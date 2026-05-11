Эмбиид: не самый правильный настрой, но лично для меня этот сезон — успех

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид прокомментировал завершение сезона после вылета команды из плей-офф НБА. «Сиксерс» во всех четырёх матчах 1/4 финала плей-офф уступили «Нью-Йорк Никс».

«Я понимаю, что мы проиграли. И понимаю, что, возможно, это не самый правильный настрой, но лично для меня этот сезон — успех. Я входил в этот год, вообще не зная, где окажусь. Не знал, смогу ли вообще играть, учитывая, в каком состоянии было колено в последние годы. Я просто надеялся на лучшее. И, мне кажется, сейчас мы в такой ситуации, когда наконец разобрались с коленом. Оно больше не было проблемой», — сказал Эмбиид в эфире канала ESPN.