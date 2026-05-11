УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Эдвардс — о победе в четвёртом матче серии плей-офф с «Оклахомой»: ради мамы
Защитник «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс прокомментировал победу команды в четвёртом матче серии плей-офф НБА. Хозяева площадки обыграли «Сан-Антонио Спёрс» (114:109) и сравняли счёт в серии — 2-2.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
11 мая 2026, понедельник. 02:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рид - 15, Макдэниелс - 14, Рэндл - 12, Гобер - 11, Досунму - 10, Шеннон - 8, Конли - 8, Филлипс, Инглс, Хиланд, Андерсон, Беранже, Кларк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 24, Фокс - 24, Касл - 20, Васселл - 14, Шампани - 8, Корнет - 7, Вембаньяма - 4, Джонсон - 4, Брайант - 2, Барнс - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли, Уотерс III

«Сегодня День матери, так что я просто хотел выиграть ради своей мамы. Я не мог проиграть этот матч для неё», — приводит слова Эдвардса официальный аккаунт НБА в социальной сети X.

Эдвардс стал самым результативным игроком встречи, набрав 36 очков, сделав шесть подборов и две результативные передачи.

Победитель серии между «Тимбервулвз» и «Спёрс» встретится во втором раунде плей-офф с победителем пары «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити Тандер». На данный момент «Оклахома» ведёт в серии со счётом 3-0.

