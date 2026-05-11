Эдвардс — о победе в четвёртом матче серии плей-офф с «Оклахомой»: ради мамы

Защитник «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс прокомментировал победу команды в четвёртом матче серии плей-офф НБА. Хозяева площадки обыграли «Сан-Антонио Спёрс» (114:109) и сравняли счёт в серии — 2-2.

«Сегодня День матери, так что я просто хотел выиграть ради своей мамы. Я не мог проиграть этот матч для неё», — приводит слова Эдвардса официальный аккаунт НБА в социальной сети X.

Эдвардс стал самым результативным игроком встречи, набрав 36 очков, сделав шесть подборов и две результативные передачи.

Победитель серии между «Тимбервулвз» и «Спёрс» встретится во втором раунде плей-офф с победителем пары «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити Тандер». На данный момент «Оклахома» ведёт в серии со счётом 3-0.