УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Пистиолис прокомментировал продление контракта ЦСКА с Каспером Уэйром

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о продлении контракта с 36-летним американским защитником Каспером Уэйром.

«Рад сохранить Каспера в команде. Он был неотъемлемой частью наших успехов на протяжении последних лет — его трудолюбие и соревновательный дух не только помогали одерживать победы, но и прививали победную ментальность окружающим. Наше сотрудничество было безупречным, и я уверен, что так будет и впредь, обеспечивая слаженную и стабильную работу команды в предстоящих сезонах», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба клуба.

Уэйр присоединился к армейцам в 2022 году и за это время дважды стал чемпионом в составе команды, а также выиграл турнир BasketCup в текущем сезоне.

