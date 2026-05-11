В ночь на 11 мая в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день 1/4 финала плей-офф сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты игр плей-офф на 11 мая:

«Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс» — 114:144 (счёт в серии 0-4);

«Миннесота Тимбервулвз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 114:109 (счёт в серии 2-2).

Таким образом, стал известен первый полуфиналист плей-офф НБА. В двух других парах, участвующих в 1/4 финала, встречаются: в Восточной конференции «Детройт Пистонс» и «Кливленд Кавальерс» (счёт в серии 2-1), а в Западной — «Оклахома-Сити Тандер» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (счёт в серии 3-0).