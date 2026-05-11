УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Это неприятно и тяжело». Макси — о ситуации с болельщиками «Нью-Йорка» в Филадельфии

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси эмоционально высказался о большом количестве болельщиков «Нью-Йорк Никс» на домашних матчах своей команды.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 22:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
114 : 144
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 24, Макси - 17, Убре - 10, Терри - 9, Эдвардс - 8, Эджкомб - 8, Джордж - 7, Брум - 7, Бона - 7, Граймс - 6, Барлоу - 5, Драммонд - 4, Уотфорд - 2, Лоури, Уокер
Нью-Йорк Никс: Макбрайд - 25, Брансон - 22, Харт - 17, Таунс - 17, Бриджес - 12, Шамет - 12, Кларксон - 7, Альварадо - 7, Робинсон - 6, Дадье - 5, Сохан - 5, Хукпорти - 5, Колек - 4, Диавара

«Если честно, это очень неприятно. Реально паршивое ощущение. Больше мне тут особо и нечего сказать. Это тяжело. Очень тяжело. И есть только один способ это остановить — выходить на площадку и выигрывать эти матчи.

Если говорить совсем откровенно, в этом сезоне на их на домашней площадке «Никс» мы выглядели лучше, чем дома. Да, проиграли первый и второй матчи, но во второй игре всё было уже лучше. И в регулярке тоже было лучше. Даже говорил ребятам: «Казалось, что здесь за них болеют громче, чем в Нью-Йорке».

Как команда мы должны положить этому конец. Нужно выигрывать эти матчи — тогда наши болельщики будут шуметь громче их фанатов. Не знаю, как их вообще не пускать на арену. Не знаю всей этой логистики, но это правда отстой. Даже врать не буду — это паршиво», — приводит слова Макси аккаунт Knicks Videos в социальной сети X.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
