«Это неприятно и тяжело». Макси — о ситуации с болельщиками «Нью-Йорка» в Филадельфии

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси эмоционально высказался о большом количестве болельщиков «Нью-Йорк Никс» на домашних матчах своей команды.

«Если честно, это очень неприятно. Реально паршивое ощущение. Больше мне тут особо и нечего сказать. Это тяжело. Очень тяжело. И есть только один способ это остановить — выходить на площадку и выигрывать эти матчи.

Если говорить совсем откровенно, в этом сезоне на их на домашней площадке «Никс» мы выглядели лучше, чем дома. Да, проиграли первый и второй матчи, но во второй игре всё было уже лучше. И в регулярке тоже было лучше. Даже говорил ребятам: «Казалось, что здесь за них болеют громче, чем в Нью-Йорке».

Как команда мы должны положить этому конец. Нужно выигрывать эти матчи — тогда наши болельщики будут шуметь громче их фанатов. Не знаю, как их вообще не пускать на арену. Не знаю всей этой логистики, но это правда отстой. Даже врать не буду — это паршиво», — приводит слова Макси аккаунт Knicks Videos в социальной сети X.