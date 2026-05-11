Аналитик НБА Уиндхорст заявил, что Эмбиид останется в «Филадельфии»

По мнению спортивного аналитика Брайана Уиндхорста, центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид останется в команде в следующем сезоне.

«Позвольте мне сказать, что считаю этот сезон успешным, потому что они обыграли «Селтикс» в первом раунде, совершив камбэк. Эмбиид был великолепен. Немного тревожно слышать, как он говорит, что в начале сезона думал, будто его карьера почти закончена, учитывая, что у него три года и $ 192 млн по контракту, который начнёт действовать со следующего сезона. Именно поэтому могу обещать, что он определённо вернётся. Никуда не денется. У «Сиксерс» есть несколько свободных агентов — Келли Убре, Квентин Граймс, с которыми им нужно разобраться. Но с ним и Полом Джорджем, привязанными к огромным зарплатам, эта команда в основном сохранит своих игроков на следующий сезон», — приводит слова Уиндхорста NBA Courtside в социальной сети Х.