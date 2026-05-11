Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аналитик НБА Уиндхорст заявил, что Эмбиид останется в «Филадельфии»

Аналитик НБА Уиндхорст заявил, что Эмбиид останется в «Филадельфии»
Комментарии

По мнению спортивного аналитика Брайана Уиндхорста, центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид останется в команде в следующем сезоне.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 22:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
114 : 144
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 24, Макси - 17, Убре - 10, Терри - 9, Эдвардс - 8, Эджкомб - 8, Джордж - 7, Брум - 7, Бона - 7, Граймс - 6, Барлоу - 5, Драммонд - 4, Уотфорд - 2, Лоури, Уокер
Нью-Йорк Никс: Макбрайд - 25, Брансон - 22, Харт - 17, Таунс - 17, Бриджес - 12, Шамет - 12, Кларксон - 7, Альварадо - 7, Робинсон - 6, Дадье - 5, Сохан - 5, Хукпорти - 5, Колек - 4, Диавара

«Позвольте мне сказать, что считаю этот сезон успешным, потому что они обыграли «Селтикс» в первом раунде, совершив камбэк. Эмбиид был великолепен. Немного тревожно слышать, как он говорит, что в начале сезона думал, будто его карьера почти закончена, учитывая, что у него три года и $ 192 млн по контракту, который начнёт действовать со следующего сезона. Именно поэтому могу обещать, что он определённо вернётся. Никуда не денется. У «Сиксерс» есть несколько свободных агентов — Келли Убре, Квентин Граймс, с которыми им нужно разобраться. Но с ним и Полом Джорджем, привязанными к огромным зарплатам, эта команда в основном сохранит своих игроков на следующий сезон», — приводит слова Уиндхорста NBA Courtside в социальной сети Х.

Календарь плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Сейчас читают:
Эмбиид: не самый правильный настрой, но лично для меня этот сезон — успех
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android