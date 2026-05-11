Шакил О’Нил высказался об игре «Нью-Йорка» после выхода команды в полуфинал плей-офф

Член Зала славы НБА Шакил О’Нил заявил, что «Нью-Йорк Никс» выйдет в финал НБА в этом сезоне, после того как команда завершила серию второго раунда плей-офф с «Филадельфией Сиксерс» со счётом 4-0, одержав победу в четвёртом матче (144:114).

«Они показали мне, что готовы. Думаю, легко пройдут любого следующего соперника. Если продолжат так играть. Они играют хорошо, очень сплочены, у них всё работает. Не ищут оправданий, когда у них плохая игра, всегда прибавляют», — приводит слова О’Нила Basket News.

В полуфинале плей-офф НБА (финал Восточной конференции) «Нью-Йорк» встретится с победителем противостояния «Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс». На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу коллектива из Детройта.