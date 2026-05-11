УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Шакил О’Нил высказался об игре «Нью-Йорка» после выхода команды в полуфинал плей-офф

Член Зала славы НБА Шакил О’Нил заявил, что «Нью-Йорк Никс» выйдет в финал НБА в этом сезоне, после того как команда завершила серию второго раунда плей-офф с «Филадельфией Сиксерс» со счётом 4-0, одержав победу в четвёртом матче (144:114).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 22:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
114 : 144
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 24, Макси - 17, Убре - 10, Терри - 9, Эдвардс - 8, Эджкомб - 8, Джордж - 7, Брум - 7, Бона - 7, Граймс - 6, Барлоу - 5, Драммонд - 4, Уотфорд - 2, Лоури, Уокер
Нью-Йорк Никс: Макбрайд - 25, Брансон - 22, Харт - 17, Таунс - 17, Бриджес - 12, Шамет - 12, Кларксон - 7, Альварадо - 7, Робинсон - 6, Дадье - 5, Сохан - 5, Хукпорти - 5, Колек - 4, Диавара

«Они показали мне, что готовы. Думаю, легко пройдут любого следующего соперника. Если продолжат так играть. Они играют хорошо, очень сплочены, у них всё работает. Не ищут оправданий, когда у них плохая игра, всегда прибавляют», — приводит слова О’Нила Basket News.

В полуфинале плей-офф НБА (финал Восточной конференции) «Нью-Йорк» встретится с победителем противостояния «Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс». На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу коллектива из Детройта.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
