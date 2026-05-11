Центровой УНИКСа Бингэм стал обладателем награды «Дебютант года» в Единой лиге

Центровой казанского УНИКСа Маркус Бингэм признан лучшим новичком сезона-2025/2026 в Единой лиге ВТБ. Американский баскетболист, перешедший в казанский клуб перед началом сезона, сразу же заявил о себе, став самым ценным игроком по итогам октября, сообщает официальный сайт Единой лиги.

Бингэм принял участие во всех 40 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем 15,8 очка, делая 7,3 подбора, 1,1 передачи, 1,4 перехвата и 1,8 блок-шота за игру при показателе эффективности 20,2 балла (седьмое место в лиге).

Центровой помог УНИКСу завершить регулярку на втором месте в турнирной таблице с 33 победами при семи поражениях.