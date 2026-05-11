Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Центровой УНИКСа Бингэм стал обладателем награды «Дебютант года» в Единой лиге

Центровой УНИКСа Бингэм стал обладателем награды «Дебютант года» в Единой лиге
Комментарии

Центровой казанского УНИКСа Маркус Бингэм признан лучшим новичком сезона-2025/2026 в Единой лиге ВТБ. Американский баскетболист, перешедший в казанский клуб перед началом сезона, сразу же заявил о себе, став самым ценным игроком по итогам октября, сообщает официальный сайт Единой лиги.

Бингэм принял участие во всех 40 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем 15,8 очка, делая 7,3 подбора, 1,1 передачи, 1,4 перехвата и 1,8 блок-шота за игру при показателе эффективности 20,2 балла (седьмое место в лиге).

Центровой помог УНИКСу завершить регулярку на втором месте в турнирной таблице с 33 победами при семи поражениях.

Сейчас читают:
Мощная оборона УНИКСа или грозная атака «Зенита». У кого больше шансов на финал?
Мощная оборона УНИКСа или грозная атака «Зенита». У кого больше шансов на финал?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android