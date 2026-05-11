Агент защитника ЦСКА Уэйра: Каспер каждое лето участвует в турнирах с серьёзным уровнем

Агент разыгрывающего ЦСКА Каспера Уэйра Станислав Рыжов поделился информацией о физической форме и настрое американского баскетболиста.

— У Каспера ещё много сил, чтобы продолжать карьеру? Как его настрой?

— Лучшим ответом на ваш вопрос будет факт, что Каспер каждое лето не просто тренируется, а активно участвует в различных турнирах, где несмотря на товарищеский статус, уровень контакта очень серьёзен, — сказал Рыжов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Нюхину.

Уэйр присоединился к армейцам в 2022 году и за это время дважды стал чемпионом в составе команды, а также выиграл турнир Winline Basket Cup в текущем сезоне.