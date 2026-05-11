Агент Рыжов: ЦСКА инициировал ранние переговоры о продлении контракта с Уэйром

Агент защитника ЦСКА Каспера Уэйра Станислав Рыжов объяснил, почему клуб инициировал переговоры о продлении контракта досрочно.

— Был ли к Касперу интерес от клубов Евролиги?

— ЦСКА затем и инициировал ранние переговоры о продлении, чтобы мы не имели возможности оценить интерес к Касперу на рынке, который ещё по сути не открылся. Лукавить не буду, при действующих контрактах до окончания сезона переговоры обычно идут только между топовыми клубами Евролиги и игроками в праймовом возрасте, на данный момент уже показывающими выдающиеся цифры в Евролиге, которых точно не больше 10 на всю Европу, поэтому говорить об интересе к Касперу из Евролиги было бы глупо с моей стороны, но наверняка повеселило бы баскетбольную общественность, — сказал Рыжов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Нюхину.