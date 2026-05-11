УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Агент защитника ЦСКА Уэйра высказался о переговорах по продлению контракта с клубом

Агент защитника ЦСКА Каспера Уэйра Станислав Рыжов рассказал о процессе подписания нового контракта с армейским клубом.

— Как проходили переговоры с ЦСКА?
— Прошли как обычно у нас проходят переговоры с руководством ЦСКА — в интенсивных и искренних дебатах, когда обе стороны отстаивают свои интересы с резонными аргументами без всяких закулисных трюков. Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева вообще очень жёсткий переговорщик, несмотря на кажущиеся хрупкую внешность, обаяние и мягкость характера. Но и мы не лыком шиты — Каспер своей игрой и профессионализмом даёт нашей стороне в переговорах немало козырей. Поэтому после подписания все стороны остались довольны — говорю это абсолютно уверенно и искренне, — сказал Рыжов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Нюхину.

Уэйр присоединился к армейцам в 2022 году и за это время дважды стал чемпионом в составе команды, а также выиграл турнир BasketCup в текущем сезоне.

