Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джален Рейнольдс признан лучшим шестым игроком сезона-2025/2026 в Единой лиге

Джален Рейнольдс признан лучшим шестым игроком сезона-2025/2026 в Единой лиге
Комментарии

Центровой казанского УНИКСа Джален Рейнольдс получил награду лучшему шестому игроку по итогам регулярного чемпионата-2025/2026. Об этом сообщает официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Американский баскетболист, для которого эта награда стала второй в карьере (ранее он выигрывал её в сезоне-2022/2023), провёл 36 матчей, в 32 из которых выходил со скамейки запасных.

В регулярном чемпионате 30-летний центровой набирал в среднем 18,4 очка (второй показатель в лиге), совершал 5,4 подбора, отдавал 2,6 передачи и делал 1,4 перехвата за игру. Рейнольдс помог УНИКСу финишировать на втором месте в турнирной таблице (33 победы, семь поражений).

Сейчас читают:
Мощная оборона УНИКСа или грозная атака «Зенита». У кого больше шансов на финал?
Мощная оборона УНИКСа или грозная атака «Зенита». У кого больше шансов на финал?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android