Джален Рейнольдс признан лучшим шестым игроком сезона-2025/2026 в Единой лиге

Центровой казанского УНИКСа Джален Рейнольдс получил награду лучшему шестому игроку по итогам регулярного чемпионата-2025/2026. Об этом сообщает официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Американский баскетболист, для которого эта награда стала второй в карьере (ранее он выигрывал её в сезоне-2022/2023), провёл 36 матчей, в 32 из которых выходил со скамейки запасных.

В регулярном чемпионате 30-летний центровой набирал в среднем 18,4 очка (второй показатель в лиге), совершал 5,4 подбора, отдавал 2,6 передачи и делал 1,4 перехвата за игру. Рейнольдс помог УНИКСу финишировать на втором месте в турнирной таблице (33 победы, семь поражений).