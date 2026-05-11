УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

УНИКС — Зенит, результат матча 11 мая 2026, счет 107:104 ОТ, 1/2 финала Единая лига ВТБ — 2025/2026

УНИКС в овертайме обыграл «Зенит» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги
Комментарии

В понедельник, 11 мая, в Казани состоялся первый матч второго раунда плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого местный УНИКС принимал «Зенит». Хозяева площадки со счётом 107:104 (23:18; 15:26; 29:17; 23:29; 17:14) одержали победу в овертайме над гостями из Санкт-Петербурга.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2026, понедельник. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
107 : 104
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Пьерр - 27, Рейнольдс - 23, Д. Кулагин - 18, Ли - 15, Бингэм - 14, Швед - 6, М. Кулагин - 2, Лопатин - 2, Беленицкий, Манфорд, Захаров, Абдулбасиров
Зенит: Шаманич - 28, Жбанов - 23, Фрейзер - 10, Мартюк - 9, Мун - 9, Воронцевич - 8, Джузэнг - 7, Роберсон - 5, Узинский - 5, Карасёв, Емченко, Земский

В составе хозяев отличился канадский форвард Дишон Пьерр, набравший 27 очков, при коэффициенте эффективности «+27».

У гостей отличились два игрока — Лука Шаманич, в активе которого 28 очков, шесть подборов, две передачи, и две потери при коэффициенте эффективности «+33», и Георгий Жбанов, на его счету 23 очка при коэффициенте эффективности «+24».

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
