«Милуоки» готов обсуждать обмен Адетокунбо — Чарания

«Милуоки Бакс» открыт для переговоров и предложений по обмену двукратного MVP Янниса Адетокунбо перед драфтом, до которого осталось более шести недель, — написал инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

Греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за 10-летие не попав в плей-офф.