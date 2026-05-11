УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Чарания: Вембаньяма избежал дополнительных санкций после удаления за удар локтем

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма не будет дополнительно дисквалифицирован или оштрафован после того, как был удалён за удар локтем Наза Рида в четвёртом матче серии с «Миннесотой Тимбервулвз».

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
11 мая 2026, понедельник. 02:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рид - 15, Макдэниелс - 14, Рэндл - 12, Гобер - 11, Досунму - 10, Шеннон - 8, Конли - 8, Филлипс, Инглс, Хиланд, Андерсон, Беранже, Кларк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 24, Фокс - 24, Касл - 20, Васселл - 14, Шампани - 8, Корнет - 7, Вембаньяма - 4, Джонсон - 4, Брайант - 2, Барнс - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли, Уотерс III

«В отношении звезды «Спёрс» Виктора Вембаньямы не будет дальнейших дисциплинарных мер после того, как он был удалён за удар локтем Наза Рида в Миннесоте в воскресенье вечером, — сообщают источники ESPN. — Ни дисквалификации, ни штрафа.

Вембаньяма сыграет в пятом матче с «Тимбервулвз» во вторник вечером в Сан-Антонио», — сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

