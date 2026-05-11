Чарания: Вембаньяма избежал дополнительных санкций после удаления за удар локтем

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма не будет дополнительно дисквалифицирован или оштрафован после того, как был удалён за удар локтем Наза Рида в четвёртом матче серии с «Миннесотой Тимбервулвз».

«В отношении звезды «Спёрс» Виктора Вембаньямы не будет дальнейших дисциплинарных мер после того, как он был удалён за удар локтем Наза Рида в Миннесоте в воскресенье вечером, — сообщают источники ESPN. — Ни дисквалификации, ни штрафа.

Вембаньяма сыграет в пятом матче с «Тимбервулвз» во вторник вечером в Сан-Антонио», — сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.