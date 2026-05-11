Результаты матчей плей-офф Единой лиги 11 мая

В понедельник, 11 мая, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 состоялся первый игровой день стадии 1/2 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты четвертьфинальных встреч плей-офф Единой лиги 11 мая:

УНИКС — «Зенит» — 107:104 ОТ (1-0).

Перед матчем Джален Рейнольдс получил приз лучшему «шестому игроку» по итогам регулярного чемпионата Единой лиги сезона-2025/2026, а Маркус Бингэм – лучшему дебютанту.

Следующий матч в этой серии состоится 13 мая в Казани.

Напомним, ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги.