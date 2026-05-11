Пистиолис: ожидаю, что серия с «Локомотивом» будет отличаться от игр регулярного сезона

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от старта полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань».

«Мы играем против сильного соперника в рамках традиционной серии плей-офф. Ожидаю, что эта серия будет отличаться от игр регулярного сезона, рассчитываем на поддержку наших болельщиков, которая поможет нам одержать победу», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, благодаря внутрисезонному Кубку команды в этом сезоне встречались уже шесть раз. Первый матч в серии до четырёх побед состоится 12 мая в Москве.

ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги.