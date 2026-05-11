Форвард «Зенита» Воронцевич — об игре с УНИКСом: несколько потерь решили исход встречи

Российский форвард «Зенита» Андрей Воронцевич прокомментировал поражение своей команды от УНИКСа (107:104) ОТ в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Много чего не получалось, потери были, но в то же время хочу много положительных слов сказать в адрес своих ребят. Было очень много моментов прямо таких, я бы сказал, из учебника — мы имели преимущество, очень хорошо отсекали, но вот несколько потерь, конечно, решили исход встречи. Естественно, 0:0 никогда не заканчивается матч, тем не менее хочу сказать спасибо всем нашим болельщикам, кто приехал сюда и болел за нас. Глядя в интернете или по телевидению… Могу сказать, что это хороший урок для всех, понимая, что цена одной ошибки может стоить тебе победы. Естественно, Бако нам бы помог, наш боевой товарищ, желаем ему здоровья, скорее поправиться и вернуться в строй», — сказал Воронцевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.