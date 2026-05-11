Центровой «Зенита» Шаманич — об игре с УНИКСом: нам нужно вернуться и сыграть жёстче
Хорватский центровой «Зенита» Лука Шаманич после первого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (104:107 ОТ) подвёл итоги встречи и заявил, что его команде необходимо прибавить в жёсткости.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2026, понедельник. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
107 : 104
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Пьерр - 27, Рейнольдс - 23, Д. Кулагин - 18, Ли - 15, Бингэм - 14, Швед - 6, М. Кулагин - 2, Лопатин - 2, Беленицкий, Манфорд, Захаров, Абдулбасиров
Зенит: Шаманич - 28, Жбанов - 23, Фрейзер - 10, Мартюк - 9, Мун - 9, Воронцевич - 8, Джузэнг - 7, Роберсон - 5, Узинский - 5, Карасёв, Емченко, Земский

«Тяжёлая игра. На выезде для нас было очень важно одержать победу, чтобы получить преимущество перед домашними матчами. Думаю, УНИКС провёл хороший матч, они реализовали много бросков. Нам нужно вернуться и сыграть жёстче. Считаю, судейство было хорошим — нам просто нужно играть лучше», — приводит слова Шаманича официальный сайт петербургского клуба.

Следующий матч в серии состоится 13 мая в Казани.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
