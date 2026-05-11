Центровой «Зенита» Шаманич — об игре с УНИКСом: нам нужно вернуться и сыграть жёстче

Хорватский центровой «Зенита» Лука Шаманич после первого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (104:107 ОТ) подвёл итоги встречи и заявил, что его команде необходимо прибавить в жёсткости.

«Тяжёлая игра. На выезде для нас было очень важно одержать победу, чтобы получить преимущество перед домашними матчами. Думаю, УНИКС провёл хороший матч, они реализовали много бросков. Нам нужно вернуться и сыграть жёстче. Считаю, судейство было хорошим — нам просто нужно играть лучше», — приводит слова Шаманича официальный сайт петербургского клуба.

Следующий матч в серии состоится 13 мая в Казани.