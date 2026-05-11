Лука Шаманич: бросок Кулагина — это моя ошибка
Центровой «Зенита» Лука Шаманич после поражения от УНИКСа в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ (104:107) ОТ признал свою ошибку в концовке, когда защитник казанской команды Дмитрий Кулагин забил сложный решающий бросок.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2026, понедельник. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
107 : 104
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Пьерр - 27, Рейнольдс - 23, Д. Кулагин - 18, Ли - 15, Бингэм - 14, Швед - 6, М. Кулагин - 2, Лопатин - 2, Беленицкий, Манфорд, Захаров, Абдулбасиров
Зенит: Шаманич - 28, Жбанов - 23, Фрейзер - 10, Мартюк - 9, Мун - 9, Воронцевич - 8, Джузэнг - 7, Роберсон - 5, Узинский - 5, Карасёв, Емченко, Земский

«Они справились лучше нас. Бросок Кулагина — я бы сказал, это была моя ошибка. У нас был другой план на этот эпизод, но слишком поздно пошёл на смену, а он забил очень сложный бросок. Нужно отдать ему должное. Вот и всё. Мы проиграли и должны оставить этот матч позади. У нас есть около 36 часов, может, чуть больше. Не думаю, что стоит слишком долго об этом думать. Разберём игру с тренерами, сделаем выводы и будем двигаться дальше. Хорошая игра, но проиграли. Так что это не имеет особого значения», — приводит слова Шаманича официальный сайт петербургского клуба.

Следующий матч в серии состоится 13 мая в Казани.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
