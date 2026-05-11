Лука Шаманич: бросок Кулагина — это моя ошибка

Центровой «Зенита» Лука Шаманич после поражения от УНИКСа в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ (104:107) ОТ признал свою ошибку в концовке, когда защитник казанской команды Дмитрий Кулагин забил сложный решающий бросок.

«Они справились лучше нас. Бросок Кулагина — я бы сказал, это была моя ошибка. У нас был другой план на этот эпизод, но слишком поздно пошёл на смену, а он забил очень сложный бросок. Нужно отдать ему должное. Вот и всё. Мы проиграли и должны оставить этот матч позади. У нас есть около 36 часов, может, чуть больше. Не думаю, что стоит слишком долго об этом думать. Разберём игру с тренерами, сделаем выводы и будем двигаться дальше. Хорошая игра, но проиграли. Так что это не имеет особого значения», — приводит слова Шаманича официальный сайт петербургского клуба.

Следующий матч в серии состоится 13 мая в Казани.