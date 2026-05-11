Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Радоньич высказался о поражении «Зенита» в первом матче серии с УНИКСом

Радоньич высказался о поражении «Зенита» в первом матче серии с УНИКСом
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич подвёл итоги первого матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом (104:107) ОТ, отметив, что его команда допустила ошибки в третьей четверти, но сумела вернуться в игру.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2026, понедельник. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
107 : 104
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Пьерр - 27, Рейнольдс - 23, Д. Кулагин - 18, Ли - 15, Бингэм - 14, Швед - 6, М. Кулагин - 2, Лопатин - 2, Беленицкий, Манфорд, Захаров, Абдулбасиров
Зенит: Шаманич - 28, Жбанов - 23, Фрейзер - 10, Мартюк - 9, Мун - 9, Воронцевич - 8, Джузэнг - 7, Роберсон - 5, Узинский - 5, Карасёв, Емченко, Земский

«Прежде всего игра была очень хорошая, особенно для болельщиков. Решающей стала третья четверть, которую мы провели плохо, но сумели вернуться и имели шанс на победу. Один из лучших снайперов, Дмитрий Кулагин, вывел УНИКС в овертайм — в этот момент у нас произошло недопонимание. В итоге победили они. Нам нужно проанализировать матч и показать хорошую игру. Обе команды отлично действовали в атаке. Пьер — баскетболист уровня Евролиги, сегодня он продемонстрировал свои лучшие качества», — приводит слова Радоньича официальный сайт Единой лиги.

Сейчас читают:
Перезагрузка Единой лиги: кто покидает элиту и кто получит место в турнире
Перезагрузка Единой лиги: кто покидает элиту и кто получит место в турнире
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android