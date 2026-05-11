Радоньич высказался о поражении «Зенита» в первом матче серии с УНИКСом

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич подвёл итоги первого матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом (104:107) ОТ, отметив, что его команда допустила ошибки в третьей четверти, но сумела вернуться в игру.

«Прежде всего игра была очень хорошая, особенно для болельщиков. Решающей стала третья четверть, которую мы провели плохо, но сумели вернуться и имели шанс на победу. Один из лучших снайперов, Дмитрий Кулагин, вывел УНИКС в овертайм — в этот момент у нас произошло недопонимание. В итоге победили они. Нам нужно проанализировать матч и показать хорошую игру. Обе команды отлично действовали в атаке. Пьер — баскетболист уровня Евролиги, сегодня он продемонстрировал свои лучшие качества», — приводит слова Радоньича официальный сайт Единой лиги.