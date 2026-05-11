Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перасович прокомментировал победу УНИКСа в первом матче серии с «Зенитом»

Перасович прокомментировал победу УНИКСа в первом матче серии с «Зенитом»
Комментарии

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ (107:104) ОТ, отметив высокий уровень игры обеих сторон.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2026, понедельник. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
107 : 104
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Пьерр - 27, Рейнольдс - 23, Д. Кулагин - 18, Ли - 15, Бингэм - 14, Швед - 6, М. Кулагин - 2, Лопатин - 2, Беленицкий, Манфорд, Захаров, Абдулбасиров
Зенит: Шаманич - 28, Жбанов - 23, Фрейзер - 10, Мартюк - 9, Мун - 9, Воронцевич - 8, Джузэнг - 7, Роберсон - 5, Узинский - 5, Карасёв, Емченко, Земский

«Обе команды показали очень хорошую игру – одну из лучших за те годы, что нахожусь в Казани. Сегодня у нас всего восемь потерь, хотя гости снова превзошли нас на подборах. Мы сдержали основных игроков «Зенита», но оставили много пространства для остальных – Жбанов и Шаманич набрали половину очков своей команды. В моменте со спасительным броском Кулагина мы упустили преимущество и позволили сопернику выйти вперёд, но в плей-офф такое бывает. Пьер провёл очень хорошую игру – «Зенит» уделил основное внимание Рейнольдсу, а Пьер использовал открытые броски. В овертайме все игроки уставшие и допускают больше ошибок, здесь мы смогли дожать соперника», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги.

Сейчас читают:
Перезагрузка Единой лиги: кто покидает элиту и кто получит место в турнире
Перезагрузка Единой лиги: кто покидает элиту и кто получит место в турнире
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android