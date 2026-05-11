Перасович прокомментировал победу УНИКСа в первом матче серии с «Зенитом»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ (107:104) ОТ, отметив высокий уровень игры обеих сторон.

«Обе команды показали очень хорошую игру – одну из лучших за те годы, что нахожусь в Казани. Сегодня у нас всего восемь потерь, хотя гости снова превзошли нас на подборах. Мы сдержали основных игроков «Зенита», но оставили много пространства для остальных – Жбанов и Шаманич набрали половину очков своей команды. В моменте со спасительным броском Кулагина мы упустили преимущество и позволили сопернику выйти вперёд, но в плей-офф такое бывает. Пьер провёл очень хорошую игру – «Зенит» уделил основное внимание Рейнольдсу, а Пьер использовал открытые броски. В овертайме все игроки уставшие и допускают больше ошибок, здесь мы смогли дожать соперника», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги.