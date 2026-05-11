Воронцевич — о серии с УНИКСом: нужно настраиваться на победу и на командные действия

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич подвёл итоги первого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом (107:104) ОТ и ответил на вопрос, чего не хватило его команде для победы.

«Стоит понимать, что сейчас каждая позиция, каждый подбор, каждая ошибка просто на вес золота. И сейчас нет игр, где там разница очков, здесь только на победу, поэтому настраиваться нужно на следующий матч, не падать духом. Поработаем над ошибками, посмотрим, проанализируем и также в бой. Здесь играть непросто, играем против серьёзного соперника. Ну и мы сегодня показали очень хороший баскетбол.

Любо-дорого было играть и наблюдать такой матч, но тем не менее нужно настраиваться только на победу и именно на командные действия. Если будем играть коллективом, сбалансированно, на команду, с терпением, с переводом мяча с одной стороны на другую, тогда всё получится. Так что в бой. Сейчас отдых, а послезавтра в бой», — сказал Воронцевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.