Воронцевич — о серии с УНИКСом: нужно настраиваться на победу и на командные действия

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич подвёл итоги первого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом (107:104) ОТ и ответил на вопрос, чего не хватило его команде для победы.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2026, понедельник. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
107 : 104
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Пьерр - 27, Рейнольдс - 23, Д. Кулагин - 18, Ли - 15, Бингэм - 14, Швед - 6, М. Кулагин - 2, Лопатин - 2, Беленицкий, Манфорд, Захаров, Абдулбасиров
Зенит: Шаманич - 28, Жбанов - 23, Фрейзер - 10, Мартюк - 9, Мун - 9, Воронцевич - 8, Джузэнг - 7, Роберсон - 5, Узинский - 5, Карасёв, Емченко, Земский

«Стоит понимать, что сейчас каждая позиция, каждый подбор, каждая ошибка просто на вес золота. И сейчас нет игр, где там разница очков, здесь только на победу, поэтому настраиваться нужно на следующий матч, не падать духом. Поработаем над ошибками, посмотрим, проанализируем и также в бой. Здесь играть непросто, играем против серьёзного соперника. Ну и мы сегодня показали очень хороший баскетбол.

Любо-дорого было играть и наблюдать такой матч, но тем не менее нужно настраиваться только на победу и именно на командные действия. Если будем играть коллективом, сбалансированно, на команду, с терпением, с переводом мяча с одной стороны на другую, тогда всё получится. Так что в бой. Сейчас отдых, а послезавтра в бой», — сказал Воронцевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
