«Он играет так, будто нежится на пляже». Аналитик ESPN — о Деандре Эйтоне

Аналитик ESPN Стивен Эй Смит призвал «Лос-Анджелес Лейкерс» рассмотреть возможность расставания с центровым Деандре Эйтоном после его невыразительной игры в первых трёх матчах серии плей-офф с «Оклахома-Сити Тандер».

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 131
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Хатимура - 21, Джеймс - 19, Кеннард - 18, Ривз - 17, Эйтон - 10, Смарт - 10, Смит - 6, Тьеро - 4, Джеймс - 2, Хэйс - 1, Вандербилт, Кнехт, Ларэвиа, Клебер
Оклахома-Сити Тандер: Митчелл - 24, Гилджес-Александер - 23, Холмгрен - 18, Уоллес - 16, Джо - 12, Хартенштайн - 12, Дорт - 10, Карузо - 6, Уиггинс - 4, Маккейн - 3, Уильямс - 3, Уильямс, Топич

«Этот чёртов Деандре Эйтон. Упоминаю, что он с Багамских островов, люди спрашивают, почему я постоянно это поднимаю. Отвечаю: потому что 50% времени он играет так, будто нежится на пляже. Посмотрите на лица игроков «Лейкерс» — это деморализует. Он ростом 213 сантиметров, но не выглядит так, будто набрал хоть килограмм. Не похоже, что он проводил время в тренажёрном зале, работая над игрой или телом. У него есть навыки, но усилий минимум. Отсутствие самоотдачи настолько вопиющее, что это вызывает разочарование. Если вы «Лейкерс», вам почти что нужно убрать его из раздевалки, потому что его вопиющая нехватка рвения повлияет на остальных парней», — приводит слов Смита First Take в социальной сети Х.

