Аналитик ESPN раскрыл, что «Нью-Йорк Никс» нужно сделать для победы в плей-офф

Аналитик ESPN Стивен Эй Смит после победы «Нью-Йорк Никс» над «Филадельфией Сиксерс» в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф (144:114, 4-0), заявил, что чемпионские шансы команды зависят от точного трёхочкового броска и сильной игры скамейки.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 131
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Хатимура - 21, Джеймс - 19, Кеннард - 18, Ривз - 17, Эйтон - 10, Смарт - 10, Смит - 6, Тьеро - 4, Джеймс - 2, Хэйс - 1, Вандербилт, Кнехт, Ларэвиа, Клебер
Оклахома-Сити Тандер: Митчелл - 24, Гилджес-Александер - 23, Холмгрен - 18, Уоллес - 16, Джо - 12, Хартенштайн - 12, Дорт - 10, Карузо - 6, Уиггинс - 4, Маккейн - 3, Уильямс - 3, Уильямс, Топич

«Нью-Йорк Никс» вчера забросил 57% из-за дуги. Если «Никс» будут бросать так, они выиграют чемпионат. Позвольте мне прояснить: необязательно 57%, но если вы эффективно бросаете из-за дуги, если вы получаете вклад от своей глубины состава, если Макбрайд будет выходить со скамейки — ему необязательно выдавать 29, если он будет давать 18–20, если он будет это делать, «Нью-Йорк Никс» выиграет чемпионат. Мне нравится, что я сейчас вижу от этой команды», — приводит слова Смита First Take в социальной сети Х.

