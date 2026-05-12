Аналитик ESPN раскрыл, что «Нью-Йорк Никс» нужно сделать для победы в плей-офф

Аналитик ESPN Стивен Эй Смит после победы «Нью-Йорк Никс» над «Филадельфией Сиксерс» в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф (144:114, 4-0), заявил, что чемпионские шансы команды зависят от точного трёхочкового броска и сильной игры скамейки.

«Нью-Йорк Никс» вчера забросил 57% из-за дуги. Если «Никс» будут бросать так, они выиграют чемпионат. Позвольте мне прояснить: необязательно 57%, но если вы эффективно бросаете из-за дуги, если вы получаете вклад от своей глубины состава, если Макбрайд будет выходить со скамейки — ему необязательно выдавать 29, если он будет давать 18–20, если он будет это делать, «Нью-Йорк Никс» выиграет чемпионат. Мне нравится, что я сейчас вижу от этой команды», — приводит слова Смита First Take в социальной сети Х.