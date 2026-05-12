Экс-защитник «Лейкерс» Скотт посоветовал Леброну Джеймсу покинуть команду

Экс-защитник «Лос-Анджелес Лейкерс», трёхкратный чемпион НБА в составе калифорнийцев Байрон Скотт заявил, что 41-летнему форварду Леброну Джеймсу пора уйти из команды, чтобы освободить место для развития Луки Дончича и Остина Ривза.

«Ты получаешь 50 миллионов, тебе 41, 42, 43 года, правильно? Тебе нужно строить команду вокруг Луки Дончича, Остина Ривза. Ты не сможешь этого сделать, если он всё ещё здесь. Вы можете заполучить двух действительно хороших баскетболистов. Ты не можешь этого сделать, если он здесь», — сказал Скотт в подкасте на YouTube.

Скотт также предложил Леброну вернуться в «Кливленд» на прощальный сезон.