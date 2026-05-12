Назван клуб НБА, который заинтересован в обмене Янниса Адетокунбо

«Бостон Селтикс» заинтересован в обмене 31-летнего чемпиона лиги и звезды «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. Об этом сообщает журналист и инсайдер Шэмс Чарания в соцсети X.

По информации источника, «Селтикс» уже пытались заполучить Адетокунбо перед дедлайном обменов, но потерпели неудачу. Сейчас же клуб имеет высокий шанс для организации данного трансфера. Ранее Чарания сообщил, что руководство «Бакс» открыто для переговоров по обмену двукратного Янниса.

Греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон-2025/2026 с балансом 32-50, впервые за 10-летие не попав в плей-офф.