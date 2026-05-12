Джеймс Харден обошёл Шакила О'Нила по реализованным штрафным броскам в плей-офф НБА

В эти минуты в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» проходит четвёртый матч 1/4 финала плей-офф НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимает «Детройт Пистонс».

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
112 : 103
Детройт Пистонс
Детройт
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 43, Харден - 24, Мобли - 17, Аллен - 10, Шрёдер - 7, Меррилл - 6, Страс - 5, Тайсон - 1, Брайант, Портер, Эллис, Нэнс, Проктор, Уэйд, Томлин
Детройт Пистонс: Леверт - 24, Каннингем - 19, Харрис - 16, Рид - 15, Дюрен - 8, Сассер - 7, Томпсон - 4, Стюарт - 4, Робинсон - 4, Дженкинс - 2, Холланд, Ланир, Грин, Смит

На момент написания новости завершилась вторая четверть. В этой встрече разыгрывающий «Кливленда» Джеймс Харден набрал 1169-е очко со штрафного и поднялся на восьмое место в истории плей-офф НБА по количеству реализованных штрафных бросков.

По этому показателю он обошёл легендарного Шакила О'Нила, на счету которого 1168 заработанных очков со штрафных бросков в плей-офф НБА.

Следующей целью Хардена является Джерри Уэст, на счету которого 1213 очков.

