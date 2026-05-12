Джеймс Харден обошёл Шакила О'Нила по реализованным штрафным броскам в плей-офф НБА

В эти минуты в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» проходит четвёртый матч 1/4 финала плей-офф НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимает «Детройт Пистонс».

На момент написания новости завершилась вторая четверть. В этой встрече разыгрывающий «Кливленда» Джеймс Харден набрал 1169-е очко со штрафного и поднялся на восьмое место в истории плей-офф НБА по количеству реализованных штрафных бросков.

По этому показателю он обошёл легендарного Шакила О'Нила, на счету которого 1168 заработанных очков со штрафных бросков в плей-офф НБА.

Следующей целью Хардена является Джерри Уэст, на счету которого 1213 очков.