Джеймс Харден обошёл Шакила О'Нила по реализованным штрафным броскам в плей-офф НБА
Поделиться
В эти минуты в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» проходит четвёртый матч 1/4 финала плей-офф НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимает «Детройт Пистонс».
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
112 : 103
Детройт Пистонс
Детройт
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 43, Харден - 24, Мобли - 17, Аллен - 10, Шрёдер - 7, Меррилл - 6, Страс - 5, Тайсон - 1, Брайант, Портер, Эллис, Нэнс, Проктор, Уэйд, Томлин
Детройт Пистонс: Леверт - 24, Каннингем - 19, Харрис - 16, Рид - 15, Дюрен - 8, Сассер - 7, Томпсон - 4, Стюарт - 4, Робинсон - 4, Дженкинс - 2, Холланд, Ланир, Грин, Смит
На момент написания новости завершилась вторая четверть. В этой встрече разыгрывающий «Кливленда» Джеймс Харден набрал 1169-е очко со штрафного и поднялся на восьмое место в истории плей-офф НБА по количеству реализованных штрафных бросков.
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
112 : 103
Детройт Пистонс
Детройт
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 43, Харден - 24, Мобли - 17, Аллен - 10, Шрёдер - 7, Меррилл - 6, Страс - 5, Тайсон - 1, Брайант, Портер, Эллис, Нэнс, Проктор, Уэйд, Томлин
Детройт Пистонс: Леверт - 24, Каннингем - 19, Харрис - 16, Рид - 15, Дюрен - 8, Сассер - 7, Томпсон - 4, Стюарт - 4, Робинсон - 4, Дженкинс - 2, Холланд, Ланир, Грин, Смит
По этому показателю он обошёл легендарного Шакила О'Нила, на счету которого 1168 заработанных очков со штрафных бросков в плей-офф НБА.
Следующей целью Хардена является Джерри Уэст, на счету которого 1213 очков.
Читайте далее:
Комментарии
- 12 мая 2026
-
05:41
-
04:26
-
01:09
-
01:05
-
00:26
-
00:08
- 11 мая 2026
-
22:48
-
22:42
-
22:26
-
22:16
-
21:55
-
21:33
-
21:13
-
20:30
-
20:20
-
20:08
-
19:47
-
19:32
-
18:57
-
18:41
-
18:35
-
18:18
-
18:10
-
17:16
-
16:26
-
15:59
-
15:44
-
14:55
-
13:56
-
12:57
-
12:26
-
11:20
-
10:31
-
10:20
-
09:45