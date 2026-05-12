«Кливленд» обыграл «Детройт» и сравнял счёт в серии. У Митчелла — 43 очка

Завершился четвёртый матч 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Кливленд Кавальерс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и закончилась победой хозяев со счётом 112:103.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Кавальерс» Донован Митчелл, в его активе 43 очка, пять подборов и две передачи.

В составе «Пистонс» наибольшую результативность продемонстрировал форвард Карис Леверт, на его счету 24 очка, четыре подбора и три передачи.

Таким образом, счёт в серии сравнялся: 2-2. Следующий матч состоится 13-14 мая в Детройте.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».