Кливленд Кавальерс — Детройт Пистонс, результат матча 12 мая 2026, счет 112:103, 4-й матч 1/4 финала плей-офф НБА — 2025/2026

«Кливленд» обыграл «Детройт» и сравнял счёт в серии. У Митчелла — 43 очка
Завершился четвёртый матч 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Кливленд Кавальерс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и закончилась победой хозяев со счётом 112:103.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2026, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
112 : 103
Детройт Пистонс
Детройт
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 43, Харден - 24, Мобли - 17, Аллен - 10, Шрёдер - 7, Меррилл - 6, Страс - 5, Тайсон - 1, Брайант, Портер, Эллис, Нэнс, Проктор, Уэйд, Томлин
Детройт Пистонс: Леверт - 24, Каннингем - 19, Харрис - 16, Рид - 15, Дюрен - 8, Сассер - 7, Томпсон - 4, Стюарт - 4, Робинсон - 4, Дженкинс - 2, Холланд, Ланир, Грин, Смит

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Кавальерс» Донован Митчелл, в его активе 43 очка, пять подборов и две передачи.

В составе «Пистонс» наибольшую результативность продемонстрировал форвард Карис Леверт, на его счету 24 очка, четыре подбора и три передачи.

Таким образом, счёт в серии сравнялся: 2-2. Следующий матч состоится 13-14 мая в Детройте.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».

