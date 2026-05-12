«Лейкерс» в четвёртый раз проиграли «Оклахоме» и вылетели из плей-офф НБА

В ночь с 11 на 12 мая прошёл четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором встретились «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Победу одержали баскетболисты «Оклахомы» — 115:110. Таким образом, клуб из одноимённого города закрыл серию со счётом 4-0.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Шей Гилджес-Александер — на его счету 35 очков и восемь передач.

В составе «Лейкерс» больше всего очков набрал защитник Остин Ривз — 27. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл: 24 очка и 12 подборов. Кроме того, для форварда данный матч стал 2000-м в карьере.

Соперником «Оклахомы» в финале Западной конференции станет либо «Сан-Антонио Спёрс», либо «Миннесота Тимбервулвз» — на данный момент счёт в серии 2-2.

«Оклахома» является действующим победителем НБА — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».