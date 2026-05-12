ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Лос-Анджелес Лейкерс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 12 мая 2026, счет 110:115, плей-офф НБА 2025-2026

«Лейкерс» в четвёртый раз проиграли «Оклахоме» и вылетели из плей-офф НБА
Комментарии

В ночь с 11 на 12 мая прошёл четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором встретились «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Победу одержали баскетболисты «Оклахомы» — 115:110. Таким образом, клуб из одноимённого города закрыл серию со счётом 4-0.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2026, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 115
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 27, Хатимура - 25, Джеймс - 24, Хэйс - 18, Эйтон - 6, Кеннард - 5, Смарт - 5, Тьеро, Вандербилт, Смит, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Митчелл - 28, Холмгрен - 16, Маккейн - 13, Карузо - 9, Дорт - 6, Хартенштайн - 5, Уоллес - 3, Уильямс, Джо, Уиггинс, Уильямс, Топич

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Шей Гилджес-Александер — на его счету 35 очков и восемь передач.

В составе «Лейкерс» больше всего очков набрал защитник Остин Ривз — 27. Леброн Джеймс оформил дабл-дабл: 24 очка и 12 подборов. Кроме того, для форварда данный матч стал 2000-м в карьере.

Соперником «Оклахомы» в финале Западной конференции станет либо «Сан-Антонио Спёрс», либо «Миннесота Тимбервулвз» — на данный момент счёт в серии 2-2.

«Оклахома» является действующим победителем НБА — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».

