ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
12 мая главные новости спорта, футбол, хоккей, баскетбол, НХЛ, НБА, Кубок Стэнли, теннис, РПЛ

«Лейкерс» покинули плей-офф НБА, «Миннесота» — в шаге от вылета из КС. Главное к утру
«Лос-Анджелес Лейкерс» вылетел из плей-офф НБА, проиграв четыре матча подряд «Оклахома-Сити Тандер», «Миннесота Уайлд» уступила «Колорадо Эвеланш» в Кубке Стэнли и находится в шаге от вылета из турнира, «Краснодар» не смог набрать очков с «Динамо» и потерял первое место за тур до конца сезона РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Лейкерс» в четвёртый раз проиграли «Оклахоме» и вылетели из плей-офф НБА.
  2. «Миннесота» с двумя очками россиян проиграла «Колорадо» и в шаге от вылета из Кубка Стэнли.
  3. «Краснодар» проиграл московскому «Динамо» и не сократил отставание от «Зенита» в РПЛ.
  4. Елена Рыбакина с «баранкой» разгромила Каролину Плишкову в 1/8 финала турнира в Риме.
  5. Два игрока «Зенита», а также Неймар попали в расширенную заявку Бразилии на ЧМ-2026.
  6. Определился соперник Даниила Медведева в 1/8 финала «Мастерса» в Риме.
  7. Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал WTA-1000 в Риме, уверенно обыграв Наоми Осаку.
  8. «Кливленд» обыграл «Детройт» и сравнял счёт в серии. У Митчелла — 43 очка.
  9. «Тоттенхэм Хотспур» не смог удержать победу в матче 36-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед».
  10. Роберт Левандовски сделал заявление о своём будущем в футболе.
Топ-события вторника: Роналду в Про-Лиге, «Джиро д'Италия», плей-офф НХЛ и Единой лиги
