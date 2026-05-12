«Лейкерс» покинули плей-офф НБА, «Миннесота» — в шаге от вылета из КС. Главное к утру
«Лос-Анджелес Лейкерс» вылетел из плей-офф НБА, проиграв четыре матча подряд «Оклахома-Сити Тандер», «Миннесота Уайлд» уступила «Колорадо Эвеланш» в Кубке Стэнли и находится в шаге от вылета из турнира, «Краснодар» не смог набрать очков с «Динамо» и потерял первое место за тур до конца сезона РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Лейкерс» в четвёртый раз проиграли «Оклахоме» и вылетели из плей-офф НБА.
- «Миннесота» с двумя очками россиян проиграла «Колорадо» и в шаге от вылета из Кубка Стэнли.
- «Краснодар» проиграл московскому «Динамо» и не сократил отставание от «Зенита» в РПЛ.
- Елена Рыбакина с «баранкой» разгромила Каролину Плишкову в 1/8 финала турнира в Риме.
- Два игрока «Зенита», а также Неймар попали в расширенную заявку Бразилии на ЧМ-2026.
- Определился соперник Даниила Медведева в 1/8 финала «Мастерса» в Риме.
- Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал WTA-1000 в Риме, уверенно обыграв Наоми Осаку.
- «Кливленд» обыграл «Детройт» и сравнял счёт в серии. У Митчелла — 43 очка.
- «Тоттенхэм Хотспур» не смог удержать победу в матче 36-го тура АПЛ с «Лидс Юнайтед».
- Роберт Левандовски сделал заявление о своём будущем в футболе.
