ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Леброн Джеймс проводит 2000-й матч в карьере

В данный момент проходит четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором встречаются «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости идёт третья четверть и хозяева паркета уступают со счётом 72:75. Для форварда хозяев Леброна Джеймса этот матч стал 2000-м в карьере.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2026, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 115
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 27, Хатимура - 25, Джеймс - 24, Хэйс - 18, Эйтон - 6, Кеннард - 5, Смарт - 5, Тьеро, Вандербилт, Смит, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Митчелл - 28, Холмгрен - 16, Маккейн - 13, Карузо - 9, Дорт - 6, Хартенштайн - 5, Уоллес - 3, Уильямс, Джо, Уиггинс, Уильямс, Топич

Джеймс начал свою карьеру в 2003 году в составе клуба «Кливленд Кавальерс» — за этот клуб форвард провёл 1001 матч. За «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн провёл 546 игр, за «Майами Хит» — 381, за сборную США — 49 и 23 раза принял участие в Матче всех звёзд.

Леброн Джеймс проводит свой 23-й сезон в лиге. Форвард является рекордсменом НБА по количеству набранных очков и проведённых сезонов.

В 2020 году Джеймс в составе «Лейкерс» стал чемпионом НБА, обыграв в финале «Майами» (4−2).

После текущего сезона истечёт срок действия контракта Джеймса с «Лейкерс» — он станет неограниченно свободным агентом.

