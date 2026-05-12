Леброн Джеймс проводит 2000-й матч в карьере

В данный момент проходит четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором встречаются «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости идёт третья четверть и хозяева паркета уступают со счётом 72:75. Для форварда хозяев Леброна Джеймса этот матч стал 2000-м в карьере.

Джеймс начал свою карьеру в 2003 году в составе клуба «Кливленд Кавальерс» — за этот клуб форвард провёл 1001 матч. За «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн провёл 546 игр, за «Майами Хит» — 381, за сборную США — 49 и 23 раза принял участие в Матче всех звёзд.

Леброн Джеймс проводит свой 23-й сезон в лиге. Форвард является рекордсменом НБА по количеству набранных очков и проведённых сезонов.

В 2020 году Джеймс в составе «Лейкерс» стал чемпионом НБА, обыграв в финале «Майами» (4−2).

После текущего сезона истечёт срок действия контракта Джеймса с «Лейкерс» — он станет неограниченно свободным агентом.