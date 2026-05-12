ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
НБА — 2025/2026: результаты плей-офф на 12 мая, календарь, таблица

НБА: результаты игр плей-офф на 12 мая
В ночь на 12 мая в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день 1/4 финала плей-офф сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты игр плей-офф на 12 мая:

«Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс» — 112:103 (счёт в серии 2-2);
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 110:115 (счёт в серии 0-4).

Таким образом, стал известен второй полуфиналист плей-офф НБА — «Оклахома-Сити». Соперником «Тандер» в финале Западной конференции станет либо «Сан-Антонио Спёрс», либо «Миннесота Тимбервулвз» — на данный момент счёт в серии 2-2.

Накануне стал известен первый полуфиналист плей-офф НБА — «Нью-Йорк Никс» всухую закрыл серию с «Филадельфией Сиксерс» — 4-0.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
