Во вторник, 12 мая, в Единой лиге в сезоне-2025/2026 состоится второй игровой день стадии 1/2 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей плей-офф на 12 мая:

19:30 мск. ЦСКА — «Локомотив-Кубань».

«Локомотив-Кубань», ЦСКА, УНИКС и «Зенит» стали участниками полуфиналов Единой лиги ВТБ. Краснодарский и московский клубы оформили выход в следующую стадию, выиграв свои четвертьфинальные серии со счётом 3-0. Казанский УНИКС также завершил серию всухую, а «Зенит» из Санкт-Петербурга взял верх над «Уралмашем» со счётом 3-1.

По сетке плей-офф действующий чемпион (ЦСКА) встретится с «Локомотивом-Кубань», а УНИКС — с «Зенитом». Вчера в первом матче полуфинала между УНИКСом и «Зенитом» победу одержала команда из Казани, поведя в серии 1-0.