ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Леброн Джеймс — о сезоне-2025/2026: точно не считаю свой год разочарованием
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подвёл итоги сезона-2025/2026 после вылета команды из плей-офф НБА.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2026, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 115
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 27, Хатимура - 25, Джеймс - 24, Хэйс - 18, Эйтон - 6, Кеннард - 5, Смарт - 5, Тьеро, Вандербилт, Смит, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Митчелл - 28, Холмгрен - 16, Маккейн - 13, Карузо - 9, Дорт - 6, Хартенштайн - 5, Уоллес - 3, Уильямс, Джо, Уиггинс, Уильямс, Топич

«В одном сезоне было столько разных периодов. Я точно не считаю свой год разочарованием… Я никогда не был запасным вариантом», — приводит слова Леброна журналист Лоу Мюррей в социальной сети Х.

«Лейкерс» проиграли четвёртый матч серии второго раунда «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 110:115 и уступили в серии 0-4.

Самым результативным у «Лейкерс» в этой игре стал Остин Ривз — 27 очков, Леброн оформил дабл-дабл (24 очка, 12 подборов). У победителей 35 очков и восемь передач набрал Шей Гилджес-Александер.

