Леброн Джеймс — о сезоне-2025/2026: точно не считаю свой год разочарованием

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подвёл итоги сезона-2025/2026 после вылета команды из плей-офф НБА.

«В одном сезоне было столько разных периодов. Я точно не считаю свой год разочарованием… Я никогда не был запасным вариантом», — приводит слова Леброна журналист Лоу Мюррей в социальной сети Х.

«Лейкерс» проиграли четвёртый матч серии второго раунда «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 110:115 и уступили в серии 0-4.

Самым результативным у «Лейкерс» в этой игре стал Остин Ривз — 27 очков, Леброн оформил дабл-дабл (24 очка, 12 подборов). У победителей 35 очков и восемь передач набрал Шей Гилджес-Александер.