ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Леброн Джеймс высказался о своём будущем после завершения сезона в НБА

Леброн Джеймс высказался о своём будущем после завершения сезона в НБА
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс высказался о своём будущем после вылета команды из плей-офф.

«Очевидно, это процесс… Осмысление займёт несколько недель. Я не знаю, что ожидает меня в будущем… Когда придёт время, вы, ребята, узнаете, какое решение я приму», — сказал Джеймс на пресс-конференции.

Напомним, на стадии четвертьфинала плей-офф «Лейкерс» уступили со счётом 0-4 «Оклахома-Сити Тандер».

Следите за плей-офф НБА на «Чемпионате»:
