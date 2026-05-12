ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Лука Дончич пропустит квалификацию чемпионата мира из-за борьбы за опеку над дочерьми

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич объявил, что не выступит за сборную Словении в квалификации к чемпионату мира этим летом. Причина — желание провести как можно больше времени с дочерьми в период борьбы за совместную опеку.

«Я люблю своих дочерей больше всего на свете, и они всегда будут на первом месте в моей жизни. Продолжая добиваться совместной опеки над дочерьми, я был вынужден принять трудное решение: выбирать между поездками и выступлениями за сборную Словении и тем, чтобы провести это лето с дочерьми. К сожалению, за последние восемь месяцев мне было крайне сложно с ними видеться.

Я отдал всё, чтобы представлять Словению, и я разочарован, что не смогу выступать за свою страну этим летом. Но прямо сейчас мои дочери и мои обязанности как отца — мой главный приоритет», — написал Дончич в социальной сети.

