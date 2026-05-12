Леброн Джеймс назвал ключевой момент карьеры в «Лейкерс» после восьмого сезона в клубе

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс назвал, по его мнению, ключевой момент карьеры в клубе после восьмого сезона выступлений за него.

«Моментов много. Конечно же, главный — это чемпионство в 2020 году. Это была главная причина, почему я сюда пришёл — вернуть клубу тот уровень игры, которым он славился. Вернуть чемпионство, большие цели. Быть частью этой команды, завоевать титул, играть на этом уровне… Именно это я себе и представлял. И нам это удалось», — сказал Джеймс на пресс-конференции.

