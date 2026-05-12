«Оклахома» стала восьмой командой в истории НБА, начавшей плей-офф со счётом 8-0

«Оклахома-Сити Тандер» выиграла восьмой матч подряд на старте плей-офф-2026, присоединившись к элитному списку команд, начинавших постсезон с восьми и более побед, сообщает OptaSTATS.

«Тандер» также имеют разницу +16,6 очка и реализуют 50,9% бросков с игры — ни одна другая команда в истории не демонстрировала все три показателя одновременно в первых восьми матчах плей-офф.

Предыдущие семь команд, стартовавших 8-0 и лучше: «Голден Стэйт Уорриорз» (2017 — 12-0), «Кливленд Кавальерс» (2017 — 10-0, а также 2016 — 10-0), «Сан-Антонио Спёрс» (2012 — 10-0), «Лос-Анджелес Лейкерс» (2001 — 11-0, 1989 — 11-0 и 1982 — 9-0).