ЦСКА — «Локомотив-Кубань»: где смотреть трансляцию, во сколько начало

Сегодня, 12 мая, в Москве состоится первый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги в сезоне-2025/2026 между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Трансляция события будет доступна на телеплатформе Okko. Также трансляцию проведёт телеканал «Матч ТВ». Помимо этого, прямой эфир матча будет доступен в официальном сообществе Единой лиги во «ВКонтакте».

Напомним, на стадии 1/4 финала ЦСКА со счётом 3-0 в серии обыграл красноярский «Енисей». «Локомотив» на стадии 1/4 финала со счётом 3-0 в серии победил пермскую «Парму».

