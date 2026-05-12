Леброн Джеймс впервые в карьере выбыл из плей-офф НБА в 1/4 финала
Вылет «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» стал для лидера команды и четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса самым ранним в карьере.
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2026, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 115
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 27, Хатимура - 25, Джеймс - 24, Хэйс - 18, Эйтон - 6, Кеннард - 5, Смарт - 5, Тьеро, Вандербилт, Смит, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Митчелл - 28, Холмгрен - 16, Маккейн - 13, Карузо - 9, Дорт - 6, Хартенштайн - 5, Уоллес - 3, Уильямс, Джо, Уиггинс, Уильямс, Топич
Отметим, что до этого американец трижды проигрывал в плей-офф.
2007 – поражение в финале от «Сан-Антонио Спёрс»;
2018 – поражение в финале от «Голден Стэйт Уорриорз»;
2023 – поражение в 1/2 финала от «Денвер Наггетс»;
2026 – поражение в 1/4 финала от «Оклахома-Сити Тандер».
Ранее Леброн высказался о своём будущем после завершения сезона в НБА.
