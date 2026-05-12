Леброн Джеймс впервые в карьере выбыл из плей-офф НБА в 1/4 финала

Вылет «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» стал для лидера команды и четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса самым ранним в карьере.

Отметим, что до этого американец трижды проигрывал в плей-офф.

2007 – поражение в финале от «Сан-Антонио Спёрс»;

2018 – поражение в финале от «Голден Стэйт Уорриорз»;

2023 – поражение в 1/2 финала от «Денвер Наггетс»;

2026 – поражение в 1/4 финала от «Оклахома-Сити Тандер».

Ранее Леброн высказался о своём будущем после завершения сезона в НБА.

