ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Леброн повторил рекорд Чемберлена по дабл-даблам с 20+ очками в плей-офф

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в четвёртом матче серии второго раунда с «Оклахома-Сити Тандер» (110:115) оформил 20-й дабл-дабл с 20 и более очками в плей-офф за карьеру и повторил рекорд Уилта Чемберлена по этому показателю, сообщает Clutch Points.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2026, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 115
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 27, Хатимура - 25, Джеймс - 24, Хэйс - 18, Эйтон - 6, Кеннард - 5, Смарт - 5, Тьеро, Вандербилт, Смит, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Митчелл - 28, Холмгрен - 16, Маккейн - 13, Карузо - 9, Дорт - 6, Хартенштайн - 5, Уоллес - 3, Уильямс, Джо, Уиггинс, Уильямс, Топич

41-летний Джеймс набрал 24 очка, 12 подборов, три передачи и один блок-шот за 40 минут. «Лейкерс» уступили в серии 0-4 и завершили сезон. Самым результативным у проигравших стал Остин Ривз — 27 очков.

Джеймс провёл 23-й сезон в карьере и 19-й плей-офф. Этим летом он станет неограниченно свободным агентом, и его решение — завершить карьеру или продолжить выступления в 24-м сезоне — остаётся одной из главных интриг межсезонья.

«Когда тебе за 40, многое забывается». Леброн Джеймс — после своего 23-го сезона в НБА
