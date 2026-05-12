Леброн повторил рекорд Чемберлена по дабл-даблам с 20+ очками в плей-офф

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в четвёртом матче серии второго раунда с «Оклахома-Сити Тандер» (110:115) оформил 20-й дабл-дабл с 20 и более очками в плей-офф за карьеру и повторил рекорд Уилта Чемберлена по этому показателю, сообщает Clutch Points.

41-летний Джеймс набрал 24 очка, 12 подборов, три передачи и один блок-шот за 40 минут. «Лейкерс» уступили в серии 0-4 и завершили сезон. Самым результативным у проигравших стал Остин Ривз — 27 очков.

Джеймс провёл 23-й сезон в карьере и 19-й плей-офф. Этим летом он станет неограниченно свободным агентом, и его решение — завершить карьеру или продолжить выступления в 24-м сезоне — остаётся одной из главных интриг межсезонья.