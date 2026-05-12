Легендарный рестлер высказался о Дончиче после вылета «Лейкерс» из плей-офф НБА

Легендарный рестлер Рик Флэр прокомментировал свои недавние высказывания в адрес лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича. Флэр отметил, что его претензии связаны с отношением современных игроков к травмам и готовностью выходить на площадку, несмотря на повреждения.

Словенец пропустил плей-офф из-за растяжения задней поверхности бедра второй степени. «Лейкерс» уступили «Оклахома-Сити Тандер» во втором раунде (0-4 в серии).

«Не то чтобы я придираюсь к Луке, я просто развлекаюсь. Я большой фанат «Лейкерс» и, честно говоря, не знаю всей степени тяжести его травмы, но когда-то я делал то же самое с квотербеком «Форти Найнерс» — призывал его вернуться в игру. Я делал укол кортизона и выходил на ринг со сломанной лодыжкой, поэтому у меня не так много сочувствия к проблемам с подколенным сухожилием. Я понимаю, что они оберегают своё будущее, и не виню их за это. Свои чеки они получат в любом случае. Но я знал ещё Джорджа Майкана, так что у меня свой взгляд на это», — сказал Флэр в эфире Yahoo Sports.

