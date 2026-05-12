Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Легендарный рестлер высказался о Дончиче после вылета «Лейкерс» из плей-офф НБА

Легендарный рестлер высказался о Дончиче после вылета «Лейкерс» из плей-офф НБА
Комментарии

Легендарный рестлер Рик Флэр прокомментировал свои недавние высказывания в адрес лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича. Флэр отметил, что его претензии связаны с отношением современных игроков к травмам и готовностью выходить на площадку, несмотря на повреждения.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2026, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 115
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 27, Хатимура - 25, Джеймс - 24, Хэйс - 18, Эйтон - 6, Кеннард - 5, Смарт - 5, Тьеро, Вандербилт, Смит, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Митчелл - 28, Холмгрен - 16, Маккейн - 13, Карузо - 9, Дорт - 6, Хартенштайн - 5, Уоллес - 3, Уильямс, Джо, Уиггинс, Уильямс, Топич

Словенец пропустил плей-офф из-за растяжения задней поверхности бедра второй степени. «Лейкерс» уступили «Оклахома-Сити Тандер» во втором раунде (0-4 в серии).

«Не то чтобы я придираюсь к Луке, я просто развлекаюсь. Я большой фанат «Лейкерс» и, честно говоря, не знаю всей степени тяжести его травмы, но когда-то я делал то же самое с квотербеком «Форти Найнерс» — призывал его вернуться в игру. Я делал укол кортизона и выходил на ринг со сломанной лодыжкой, поэтому у меня не так много сочувствия к проблемам с подколенным сухожилием. Я понимаю, что они оберегают своё будущее, и не виню их за это. Свои чеки они получат в любом случае. Но я знал ещё Джорджа Майкана, так что у меня свой взгляд на это», — сказал Флэр в эфире Yahoo Sports.

Материалы по теме
«Когда тебе за 40, многое забывается». Леброн Джеймс — после своего 23-го сезона в НБА «Когда тебе за 40, многое забывается». Леброн Джеймс — после своего 23-го сезона в НБА
Всё, для Леброна плей-офф завершён. «Лейкерс» без шансов проиграли «Оклахоме» Всё, для Леброна плей-офф завершён. «Лейкерс» без шансов проиграли «Оклахоме»

Игроки «Лейкерс» поздравили Дончича с днём рождения:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android