ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
19:30 Мск
Баскетбол Новости

Дончич — о пропуске плей-офф: мне грустно, но я не был близок к возвращению

Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич признался, что ему было тяжело наблюдать за вылетом команды из плей-офф НБА со стороны. «Лейкерс» проиграли «Оклахома-Сити Тандер» во втором раунде со счётом 0-4.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2026, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 115
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 27, Хатимура - 25, Джеймс - 24, Хэйс - 18, Эйтон - 6, Кеннард - 5, Смарт - 5, Тьеро, Вандербилт, Смит, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Митчелл - 28, Холмгрен - 16, Маккейн - 13, Карузо - 9, Дорт - 6, Хартенштайн - 5, Уоллес - 3, Уильямс, Джо, Уиггинс, Уильямс, Топич

«Мне грустно, что я не смог помочь «Лейкерс» в плей-офф. Если бы я мог быть на площадке, я был бы там на 100%. Но я даже не был близок к допуску», — приводит слова Дончича издание Legion Hoops.

Дончич получил растяжение подколенного сухожилия второй степени более месяца назад и ориентировался на восьминедельный срок восстановления. Он уже начал беговую работу, но пока не допущен к контактным тренировкам.

