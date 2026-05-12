Дончич — о пропуске плей-офф: мне грустно, но я не был близок к возвращению

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич признался, что ему было тяжело наблюдать за вылетом команды из плей-офф НБА со стороны. «Лейкерс» проиграли «Оклахома-Сити Тандер» во втором раунде со счётом 0-4.

«Мне грустно, что я не смог помочь «Лейкерс» в плей-офф. Если бы я мог быть на площадке, я был бы там на 100%. Но я даже не был близок к допуску», — приводит слова Дончича издание Legion Hoops.

Дончич получил растяжение подколенного сухожилия второй степени более месяца назад и ориентировался на восьминедельный срок восстановления. Он уже начал беговую работу, но пока не допущен к контактным тренировкам.