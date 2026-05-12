ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Уэйд — о будущем Леброна: он возьмёт паузу, выпьет вина и решит, что лучше для семьи

Бывший одноклубник и близкий друг Леброна Джеймса Дуэйн Уэйд поделился мнением о том, как форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать решение о будущем.

«В этом и вопрос. Я думаю, если мы все знаем Леброна Джеймса, он возьмёт небольшую паузу, поедет куда-нибудь выпить вина. Немного попутешествует по миру, но главное — проведёт время с семьёй. Сядет и постарается принять наилучшее решение для семьи Джеймс — в конечном счёте всё ради этого.

Нужно смотреть на картину в «Лейкерсе». Брону предстоит 24-й сезон, если он вернётся в следующем году. Он хочет бороться за что-то. Так вот, находится ли команда в том положении, чтобы он мог бороться за что-то и за чемпионство?

Думаю, никто не знает. Одна из вещей, в которых он и вся его команда всегда были сильны, — они держат карты близко к груди. Решения принимает Леброн, и все их уважают и ждут, пока он решит, что хочет делать. Так что, мне кажется, никто из нас не может туда лезть, пока он сам окончательно не примет решение», — приводит слова Уэйда издание The Athletic.

