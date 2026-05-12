«Безумие». Дрэймонд Грин высказался грубом фоле Вембаньямы в серии с «Миннесотой»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дрэймонд Грин прокомментировал удаление французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы в четвёртом мачте серии 1/4 финала плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз» (109:114).

«А что, если бы ситуация был обратной, и Наз ударил бы Вемби? Последовали бы штрафы. И была бы дисквалификация… Тот факт, что не было штрафа, это безумие… После того, как их тренер сказал: «Что ж, я рад, что он взял дело в свои руки и успокоил Наза Риад локтём», — я бы сказал «Тимбервулвз», что такое дозволено… Кто завтра сделает то же самое с Вемби?» — сказал Грин в своём подкасте.