Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Безумие». Дрэймонд Грин высказался грубом фоле Вембаньямы в серии с «Миннесотой»

«Безумие». Дрэймонд Грин высказался грубом фоле Вембаньямы в серии с «Миннесотой»
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дрэймонд Грин прокомментировал удаление французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы в четвёртом мачте серии 1/4 финала плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз» (109:114).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
11 мая 2026, понедельник. 02:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рид - 15, Макдэниелс - 14, Рэндл - 12, Гобер - 11, Досунму - 10, Шеннон - 8, Конли - 8, Филлипс, Инглс, Хиланд, Андерсон, Беранже, Кларк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 24, Фокс - 24, Касл - 20, Васселл - 14, Шампани - 8, Корнет - 7, Вембаньяма - 4, Джонсон - 4, Брайант - 2, Барнс - 2, Маклафлин, Олиник, Бийомбо, Пламли, Уотерс III

«А что, если бы ситуация был обратной, и Наз ударил бы Вемби? Последовали бы штрафы. И была бы дисквалификация… Тот факт, что не было штрафа, это безумие… После того, как их тренер сказал: «Что ж, я рад, что он взял дело в свои руки и успокоил Наза Риад локтём», — я бы сказал «Тимбервулвз», что такое дозволено… Кто завтра сделает то же самое с Вемби?» — сказал Грин в своём подкасте.

Материалы по теме
Чарания: Вембаньяма избежал дополнительных санкций после удаления за удар локтем
Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android